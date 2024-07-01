Песков указал на готовность России к любому диалогу для достижения своих целей

Песков: Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого диалога

Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия готова для любого диалога для достижения собственных целей. Об этом на брифинге напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности диалога с Украиной.

«Россия открыта для любого диалога, для любого общения, президент неоднократно об этом говорил. Чтобы достичь те цели, которые мы перед собой ставили. Президент говорил об этом неоднократно, мы сохраняем открытость», — сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что стороны могут решить определенные вопросы в ближайшее время в формате диалога. Он напомнил, что страна якобы уже сделала шаг в сторону мирного урегулирования, приняв участие в саммите в Швейцарии.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев высказал мнение, что изъятие активов страны за рубежом можно посчитать поводом для объявления войны.