Медведев назвал повод для объявления войны Западу

Медведев назвал конфискацию активов РФ поводом для войны

Фото: РИА «Новости»

Конфискацию активов можно приравнять к агрессии и поводу для объявления войны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время пленарного заседания ПМЮФ, сообщило РИА «Новости».

Он подтвердил, что хищение российских активов может стать casus belli, в ответ на который у России «может возникнуть право на индивидуальную коллективную самооборону». Политик добавил, что стране в любом случае придется принимать ответные меры.

Медведев призвал международное сообщество не поддерживать незаконное изъятие активов и напомнил, что конфискация является вопиющим нарушением международного права.

Ранее зампредседателя Совбеза отметил, что нормы нельзя не подменять в интересах одной из сторон. По его словам, международное право защищает интересы всех стран, а не какого-то одного государства.

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