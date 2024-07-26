Песков указал на господствующую русофобию на Западе

Нет смысла пытаться донести позицию России до Запада, так как там царит атмосфера ненависти ко всему российскому. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Фрагмент его выступления опубликовали в Telegram-канале «Мастерской новых медиа» .

«Сейчас, к сожалению, на Западе абсолютно господствует атмосфера слепой ненависти к России и ко всему, что связано с Россией», — сказал он.

По его мнению, пытаться Западу что-то объяснять пока бесполезно, нужно подождать. Песков сравнил ситуацию с тем, что во время острого течения болезни нельзя делать операцию. Так и по отношению к Западу не стоит пока «информационно вторгаться», уточнил он.

Песков добавил, что рано или поздно «кривая пойдет вверх», а ситуация начнет налаживаться.

В Италии уже замечают перемены в отношении населения ко всему российскому. Как рассказал глава культурной ассоциации «Венето — Россия» Пальмарино Дзоккателли, в стране уже появляются большие плакаты с надписью «Россия — не мой враг!» Итальянский инженер Джованни Петрициоли из-за русофобии решил покинуть родину и переехать в РФ.