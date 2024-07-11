RT: инженер Петрициоли из Италии решил переехать в Россию из-за русофобии на родине

Инженер из Италии Джованни Петрициоли решил переехать в Россию из-за русофобии на родине. Уже три года итальянец работает с компаниями из стран БРИКС, написал RT.

Мужчина рассказал, что последним поводом для переезда в Россию стал случай в школе с его дочерью. Девочке якобы угрожали сжечь дом, поскольку их семья настроена пророссийски.

«Она пришла домой в слезах, я устроил в школе скандал. И я решил, что нужно все продавать и уезжать в Россию», — сообщил журналистам Петрициоли.

Все имущество в Италии семья собирается распродать. Старшие дети приняли решение переехать жить в Австралию.

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