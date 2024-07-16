В городах Италии начали появляться плакаты большого формата с надписью «Россия — не мой враг!». Об этом сообщил ТАСС глава культурной ассоциации «Венето — Россия» Пальмарино Дзоккателли.

Инициативу, принадлежавшую ассоциациям «Верона за свободу» и «Свободный профсоюз», реализовали с помощью культурной организации «Венето — Россия» в Вероне. Теперь это стало своего рода народным движением, так как аналогичные плакаты появились в разных итальянских городах.

«К нам обращаются многие ассоциации за разрешением использовать наш файл в высоком разрешении. Некоторые ставят свои логотипы, но главное, что кампания идет и охватывает все большие территории», — рассказал Дзоккателли.

Он также отметил, что «плакатная дипломатия» переросла в реальные контакты. В Вероне, например, уже состоялся видеомост с Донецком.

По его словам, ассоциация разъясняет итальянцам настоящие причины нынешнего украинского конфликта, природу киевского режима, превращенного Западом в оружие для ослабления России. В заключение он отметил, что в Италии многие люди это понимают, но центральные СМИ проводят антироссийскую политику.

Ранее RT сообщила, что итальянский инженер решил переехать в Россию из-за русофобии на родине.