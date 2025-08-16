Песков рассказал, почему Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов

По итогам встречи президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сделали исчерпывающие заявления, поэтому было решено отказаться от вопросов журналистов на пресс-конференции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Были сделаны исчерпывающие заявления», — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос, почему заявленная пресс-конференция изменила формат, трансформировавшись в итоговое заявление. Представитель Кремля также добавил, что Путин и Трамп оценили разговор как очень позитивный.

Достигнутые в ходе встречи договоренности позволят дальше уверенно идти по пути поиска вариантов урегулирования конфликта на Украине.

Ранее эксперт по протоколу Екатерина Богачева рассказала, как Путин не дал Трампу повторить его классический трюк с рукопожатием. Американский лидер привык дергать к себе руку собеседник, но с российским лидером это не сработало.