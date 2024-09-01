Песков указал на противодействие Путина попыткам США «учить других жизни»

Президент России Владимир Путин всегда твердо и корректно отводил попытки США учить других, как жить. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин всегда твердо и корректно отводил попытки американской стороны учить других, как им нужно жить и действовать. Они всегда пытаются всем говорить, как нужно жить, как нужно действовать, вот главный посыл: „Мы вам расскажем, как будет устраивать Америку“», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что действующий глава Белого дома Джо Байден является плотью от плоти американского истеблишмента.

«А в мировых делах подход американцев традиционно тяготеет к примитивизму. Всем пытаются говорить, как нужно жить и действовать, это самый главный посыл», — добавил он.

Ранее Песков заявил о неприкрытой вражеской позиции США к России.