Песков рассказал о последней поездке в США перед саммитом

Песков: до саммита на Аляске был в США на матче Карякина и Карлсена

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посещал в последний раз США до саммита на Аляске еще в 2016 году. Об этом он рассказал журналисту «России 1» Павлу Зарубину .

«Еще до санкций, до конфликта, когда Сергей Карякин играл с Карлсеном в шахматы», — вспомнил он.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным прошел с 11 по 30 ноября 2016 года в Нью-Йорке. По итогам 12 партий встреча завершилась вничью, в быстрых шахматах на тай-брейке удачливее оказался Карлсен и победил со счетом 3:1.

Делегация России во главе с президентом Владимиром Путиным 15 августа посетила Аляску, где провела переговоры с американской стороной под руководством Дональда Трампа. Встреча лидеров государств прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ранее Песков объяснил, почему Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов после саммита.