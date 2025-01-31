У трех погибших в авиакатастрофе в США был российский паспорт. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге .

“У трех жертв этой авиакатастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта”, – сказала она.

Дипломат отметила, что российское гражданство могло быть и у четвертого нашего соотечественника, эту информацию пока проверяют. Также Захарова выразила соболезнования в связи со случившимся.

“Выражаем искренние соболезнования их семьям, всем американцам”, – сказала представитель МИД.

По ее словам, в самолете находились чемпионы мира в составе сборной России по парному фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Валянская.

Авиакатастрофа случилась в ночь на 30 января. Самолет CRJ700 врезался в армейский вертолет Black Hawk. В ходе ЧП все погибли. На борту пассажирского лайнера было 64 человека.