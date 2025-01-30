«Выживших нет». Спасательную операцию на месте катастрофы в Вашингтоне свернули
Спасатели извлекли из воды 28 тел погибших после катастрофы над Вашингтоном
Спасатели извлекли из реки Потомак тела 28 погибших при авиакатастрофе в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на слова начальника пожарной и службы скорой помощи округа Колумбия Джона Доннелли заявил телеканал CNN.
Представители ведомства уточнили, что среди найденных тел 27 — из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, а еще одно — из военного вертолета Black Hawk.
По словам руководителя экстренных служб города, выживших в результате авиакатастрофы нет. Сейчас спасатели приступают к восстановительной операции.
«Мы переходим от спасательной операции к восстановительной. На данный момент мы не думаем, что в этой аварии есть выжившие», — сказал Доннелли.
Министр транспорта Шон Даффи добавил, что экипаж военного вертолета совершал тренировочный полет и «летел по стандартной схеме».
Авиакатастрофа произошла в ночь на 30 января. Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом недалеко от аэропорта Рейгана.
В Black Hawk находились трое военных, а на борту самолета — 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди жертв ЧП были и российские граждане, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.