Песков рассказал, какой павильон на ВДНХ посетят Путин и Моди

Президент Владимир Путин посетит вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильон «Атом» на ВДНХ. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в Москву с официальным визитом прилетел индийский премьер. По словам Пескова, Путин и Моди начнут свой рабочий день с экскурсии по павильону «Атом», который является самым интересным в экспозиции ВДНХ.

Пресс-секретарь президента добавил, что российский лидер 8 июля порядка трех часов разговаривал с индийским премьером. Он добавил, что общение тет-а-тет было содержательным и проходило в неформальной обстановке.

Моди прибыл в российскую столицу 8 июля. Он посетил резиденцию президента в Ново-Огареве, где провел беседу с Путиным за чашкой чая. Журналист Павел Зарубин опубликовал видео с их встречей. На кадрах видно, что Моди и Путин общались в домашней обстановке на свежем воздухе.