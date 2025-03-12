Путин проведет переговоры с Лукашенко 13 марта в Москве

Президент России Владимир Путин 13 марта проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Для Лукашенко эта поездка в Москву станет первой с момента переизбрания на пост главы белорусского государства.

Лидеры государств также обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества стран, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня.

Кроме того, по итогам переговоров президенты подпишут ряд совместных документов.

В начале марта Лукашенко ратифицировал договор с Россией по безопасности. В документе предусмотрены взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер в случае посягательств на безопасность государств, а также Союзного государства в целом.