Песков прокомментировал планы ФРГ по производству дальнобойных ракет на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Германии по производству дальнобойных ракетных и беспилотных систем на Украине. Об этом сообщил ТАСС .

По словам Пескова, Россия знает о планах ФРГ, Англии и Франции по налаживанию производства дальнобойных ракет. Сейчас эту информацию проверяют в Москве.

«Что касается сообщения о том, о планах по налаживанию производства дальнобойных ракет на территории Украины, мы слышали об этом, мы отслеживаем тщательную информацию, мы ее проверяем», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в посольстве РФ подчеркнули, что места дислокации дальнобойных систем в ФРГ будут законными целями России. Германия также закрыла посольство РФ в Бонне и Русский дом в Берлина, в ответ на это Россия решила прекратить работу отделений Института Гете в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.