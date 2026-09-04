Германию предупредили, что Россия ответит на милитаризацию страны

Возможные места размещения дальнобойных систем в ФРГ станут законными целями России. Об этом заявили дипломаты посольства РФ в Берлине в беседе с «Известиями» .

Авторы статьи напомнили, что Европа ускоряет процесс милитаризации, в Германии планируют развернуть дальнобойный арсенал. Бундесвер декларирует необходимость иметь возможность наносить удары по объектам на расстоянии до двух тысяч километров для сдерживания России.

«Соответствующая работа развернута по линии военно-технического сотрудничества с европейскими союзниками, в первую очередь с Парижем и Лондоном», — рассказали дипломаты.

В посольстве также отметили, что немецкие власти делают ставку на плотное техническое взаимодействие с Украиной, включая «трансфер украинских ноу-хау в европейский и германский ВПК».

Ранее Германия закрыла посольство РФ в Бонне и Русский дом в Берлина, в ответ Россия решила прекратить работу отделений Института Гете в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.