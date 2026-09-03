360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Лавров заявил о закрытии отделений института Гете в России

    Лавров: РФ закроет отделения института Гете после мер ФРГ в адрес Русского дома

    Фото: РИА «Новости»

    Россия закроет отделения Института Гете в Москве,  Екатеринбурге и Санкт-Петербурге после решения германских властей прекратить работу Русского дома в Берлине. Об этом на ВЭФ сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, немецкие власти должны были осознавать последствия своего решения.

    «Они сознательно шли на шаг, который означает окончание культурного присутствия в России», — сказал Лавров.

    Министр добавил, что Германия решила закрыть генеральное консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. Власти ФРГ связали эти меры с инцидентом с БПЛА, обнаруженным в начале августа в аэропорту Лейпцига.

    Правительство ФРГ 1 сентября приняло решение денонсировать соглашение, регулирующее деятельность Русского дома. В Германии ранее возложили ответственность за падение беспилотника на Россию. Российское посольство отвергло эти обвинения.

    Русский дом в Берлине работает с 1984 года и занимается развитием культурных, гуманитарных и образовательных связей между Россией и Германией.