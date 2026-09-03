Лавров заявил о закрытии отделений института Гете в России

Лавров: РФ закроет отделения института Гете после мер ФРГ в адрес Русского дома

Россия закроет отделения Института Гете в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге после решения германских властей прекратить работу Русского дома в Берлине. Об этом на ВЭФ сообщил глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, немецкие власти должны были осознавать последствия своего решения.

«Они сознательно шли на шаг, который означает окончание культурного присутствия в России», — сказал Лавров.

Министр добавил, что Германия решила закрыть генеральное консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. Власти ФРГ связали эти меры с инцидентом с БПЛА, обнаруженным в начале августа в аэропорту Лейпцига.

Правительство ФРГ 1 сентября приняло решение денонсировать соглашение, регулирующее деятельность Русского дома. В Германии ранее возложили ответственность за падение беспилотника на Россию. Российское посольство отвергло эти обвинения.

Русский дом в Берлине работает с 1984 года и занимается развитием культурных, гуманитарных и образовательных связей между Россией и Германией.