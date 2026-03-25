Россия надеется на влияние Турции, чтобы убедить Украину отказаться от атак на «Турецкий» и «Голубой» потоки. Об сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы на постоянной основе передаем нашим турецким коллегам озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры газопроводов „Турецкий поток“ и „Голубой поток“», — процитировало его РИА «Новости».

Он также выразил надежду на то, что Анкара сможет повлиять на Киев и удержать его от подобных безрассудных шагов.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о планах Украины атаковать «Турецкий» и «Голубой» потоки в Черном море. По его словам, речь идет о диверсиях, похожих на подрыв газопроводов «Северный поток».

Книга-расследование об этом выйдет в США 15 июня. Она будет посвящена двум основным версиям событий.