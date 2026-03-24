Книга-расследование о взрывах на «Северных потоках» выйдет в США 15 июня

Книга-расследование о взрывах на газопроводах «Северный поток» выйдет в США 15 июня. Об этом сообщил автор, сотрудник газеты Wall Street Journal Боян Панчевски, в соцсети Х.

«Это геополитический триллер, основанный на реальных событиях, который отвечает на все вопросы о самом масштабном акте диверсии в современной истории», — написал он.

На сайте издательства Macmillan сказано, что цена книги объемом 336 страниц — 29,99 доллара.

В аннотации издательства написали, что книга посвящена двум основным версиям причастности к происшествию, в том числе широко обсуждаемой в США, согласно которой ЦРУ было осведомлено о подготовке взрывов.

В Великобритании выход книги запланирован на 18 июня, выпуском займется издательство Penguin.

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» случились 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили, что это была преднамеренная диверсия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина готовится подорвать газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток». В этом ее поддерживают некоторые западные спецслужбы.