Путин заявил, что Украина готовит подрыв «Турецкого» и «Голубого» потоков

Президент Владимир Путин заявил, что Украина при поддержке некоторых западных спецслужб готовит подрыв газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Об этом он рассказал в разговоре с журналистом журналисту ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«В Киеве при поддержке некоторых спецслужб Запада готовится акция по подрыву „Голубого потока“ и „Турецкого потока“», — заявил глава государства.

Такую информацию предоставили отечественные спецслужбы. Путин отметил, что речь идет о подготовке диверсии, похожей на подрыв газопроводов «Северный поток».

Москва уже уведомила турецкую сторону о возможной угрозе. Российский лидер подчеркнул, что подобные действия могут иметь серьезные последствия и назвал происходящее «очень опасной игрой».

На заседании коллегии ФСБ 24 февраля президент уже предупреждал о подготовке подрыва «Турецкого потока» и «Голубого потока».