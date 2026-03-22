Песков предупредил, что убийства иранских лидеров не останутся без последствий

Убийства лидеров Ирана будут иметь очень серьезные последствия. Об этом корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он назвал незаурядной ситуацию с убийством иранских высокопоставленных лиц.

«Это действительно реальность, в которой мы живем, но будем надеяться, что это не нормальность», — отметил Песков.

По его словам, Исламская республика активно защищается от ударов со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

Ранее КСИР выпустил ракеты по ключевому израильскому ядерному объекту в городе Димона. Катарский телеканал Al Araby сообщил о 20 раненых. В числе пострадавших оказался 10-летний ребенок.

Также из-за атаки в городе произошло 12 ДТП. Также Иран ударил по пустыне Негев, где находится Центр ядерных исследований.