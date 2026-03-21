Иран нанес ракетный удар по городу с главным ядерным объектом Израиля

Иран ракетами ударил по городу Димона на юге Израиля, где находится главный ядерный объект страны. Об этом сообщил катарский телеканал Al Araby .

Одна из ракет попала в здание и оно обрушилось. Израильские СМИ сообщили о 20 раненых. В числе пострадавших — 10-летний ребенок.

Из-за иранской атаке в Димоне произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. В Йерухаме объявили воздушную тревогу. Удары Ирана также зафиксировали в пустыне Негев, где расположен Центр ядерных исследований.

Ранее Иран заявил, что США и Израиль утром 21 марта нанесли удар по комплексу по обогащению урана «Шахид Ахмадиан-Рошун» в Натанзе. Техническая оценка не выявила утечки радиоактивных веществ.

МАГАТЭ также не выявило превышения радиоактивного фона после удара.