США приняли неожиданно позитивное решение по России

Белый дом поручил Государственному департаменту и министерству финансов подготовить список санкций, которые можно смягчить, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров с Кремлем по улучшению дипломатических и экономических отношений.

По данным источников Reuters, в настоящее время санкционные ведомства готовят предложение по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских крупных бизнесменов. Агентство не называло их имен.

Авторы статьи пояснили, что так называемые документы с вариантами действий часто составляются должностными лицами, работающими над санкциями, но конкретный запрос Белого дома на эту инициативу публично подчеркивает готовность Трампа и его советников смягчить санкции против России в рамках потенциальной сделки по завершению конфликта на Украине.

Остается неясным, чего конкретно может потребовать администрация Трампа в обмен на смягчение санкций. Агентство отметило, что поручение по такому решению Белый дом отдал еще до того, как на прошлой недели глава государства продлил действие санкционного давления из-за ситуации на Украине.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил 20 февраля в интервью Bloomberg Television, что Россия может рассчитывать даже на экономическую помощь — в зависимости от того, как подойдет к переговорам в ближайшие недели. Дональд Трамп 26 февраля сообщил на пресс-брифинге, что рассматривает возможность смягчить антироссийские санкции «в какой-то момент».

Дональд Трамп может издать указ, который позволит администрации начать процесс смягчения некоторых санкций против России. Однако для ликвидации некоторых рестрикций президенту США потребуется одобрение конгресса.