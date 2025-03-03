США приняли неожиданно позитивное решение по России
Reuters: США захотели смягчить санкции против России
Соединенные Штаты разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России. Глава Белого дома Дональд Трамп стремится восстановить связи с Кремлем и завершить украинский конфликт, сообщил агентству Reuters высокопоставленный американский чиновник.
Белый дом поручил Государственному департаменту и министерству финансов подготовить список санкций, которые можно смягчить, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров с Кремлем по улучшению дипломатических и экономических отношений.
По данным источников Reuters, в настоящее время санкционные ведомства готовят предложение по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских крупных бизнесменов. Агентство не называло их имен.
Авторы статьи пояснили, что так называемые документы с вариантами действий часто составляются должностными лицами, работающими над санкциями, но конкретный запрос Белого дома на эту инициативу публично подчеркивает готовность Трампа и его советников смягчить санкции против России в рамках потенциальной сделки по завершению конфликта на Украине.
Остается неясным, чего конкретно может потребовать администрация Трампа в обмен на смягчение санкций. Агентство отметило, что поручение по такому решению Белый дом отдал еще до того, как на прошлой недели глава государства продлил действие санкционного давления из-за ситуации на Украине.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил 20 февраля в интервью Bloomberg Television, что Россия может рассчитывать даже на экономическую помощь — в зависимости от того, как подойдет к переговорам в ближайшие недели. Дональд Трамп 26 февраля сообщил на пресс-брифинге, что рассматривает возможность смягчить антироссийские санкции «в какой-то момент».
Дональд Трамп может издать указ, который позволит администрации начать процесс смягчения некоторых санкций против России. Однако для ликвидации некоторых рестрикций президенту США потребуется одобрение конгресса.