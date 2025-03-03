«Будем договариваться». Трамп — о снятии санкций с России

Трамп о снятии санкций с России: нужно договариваться со всеми, включая Европу

Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможное снятие санкций с России. Во время общения с журналистами на брифинге в Белом доме он отметил, что США «будут договариваться», чтобы завершить конфликт на Украине.

«Мы будем договариваться со всеми, чтобы завершить этот конфликт. Со всеми, включая Европу и европейские страны», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о снятии анитроссийских санкций, намекнув о такой возможности.

Он также отметил, что те главы европейских государств, с которыми ему удалось переговорить по телефону, озабочены не столько денежным вопросом, сколько тем, что в боях погибает много людей. В связи с этим, по его словам, нужно как можно скорее завершить конфликт.

«Там сложилась очень печальная ситуация. И мы хотим покончить с этим. Мы хотим прекратить смерти», — заявил американский лидер.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России. Санкционные ведомства, по данным источников журналистов, готовят предложение по снятию ограничений с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских крупных бизнесменов.

Ранее Трамп анонсировал свое будущее заявление вечером 4 марта, и пообещал рассказать «все как есть», но не привел никаких подробностей. Перед анонсом этого события глава США назвал себя «единственным президентом», который не отдал украинские земли России.

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