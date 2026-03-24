Песков предостерег от расширения зоны эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Москва крайне негативно воспримет возможное распространение иранского конфликта на акваторию Каспийского моря. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«[Россия] восприняла бы чрезвычайно негативно», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее представитель Кремля сказал, что Россия заметила много противоречивых заявлений по ситуации вокруг Ирана, однако продолжает надеяться на скорое завершение конфликта.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что американская и иранская стороны провели «очень продуктивные переговоры», поэтому Белый дом приказал приостановить удары по инфраструктуре Ирана на пять дней. Переговоры будут продолжаться неделю.

В Кремле также отмечали, что Россия не получала от Ирана обращений о помощи. Но, как подчеркивал Песков, Москва постоянно контактирует с Тегераном.