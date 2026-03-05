Песков заявил, что Россия не получала обращений о помощи от Ирана
Российская сторона не получала от Ирана запросов о предоставлении какой-либо помощи, включая военно-техническую, в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
«В данном случае никаких обращений со стороны Ирана не было. Наша последовательная позиция хорошо всем известна. Здесь нет никаких изменений», — сказал пресс-секретарь президента России.
Ранее Песков заявил, что Россия на постоянной основе контактирует с Ираном и другими сторонами конфликта на Ближнем Востоке.
Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана 28 февраля. В Тель-Авиве это обосновали тем, что что у Тегерана не должно появиться ядерное оружие. Президент Америки Дональд Трамп заявил о намерении устранить иранские ВМС и оборонные заводы, а также призвал население страны к смене правительства.