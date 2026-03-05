Песков заявил, что Россия не получала обращений о помощи от Ирана

Российская сторона не получала от Ирана запросов о предоставлении какой-либо помощи, включая военно-техническую, в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«В данном случае никаких обращений со стороны Ирана не было. Наша последовательная позиция хорошо всем известна. Здесь нет никаких изменений», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков заявил, что Россия на постоянной основе контактирует с Ираном и другими сторонами конфликта на Ближнем Востоке.

Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана 28 февраля. В Тель-Авиве это обосновали тем, что что у Тегерана не должно появиться ядерное оружие. Президент Америки Дональд Трамп заявил о намерении устранить иранские ВМС и оборонные заводы, а также призвал население страны к смене правительства.