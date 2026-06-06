Песков попросил не преувеличивать значимость приезда американцев на ПМЭФ

Приезд американской делегации на Петербургский международный экономический форум можно считать позитивным фактором, но его значение не стоит преувеличивать. Об этом в интервью медиакорпорации Китая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он назвал положительным явлением посещение ПМЭФ представителями США и добавил, что это можно приветствовать.

«Но я бы пока на данной стадии сильно не преувеличивал значение этого приезда», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее министр культуры Ольга Любимова рассказала, что на ПМЭФ поднималась тема возобновления гастролей российских артистов и оркестров в США. По ее словам, вопрос обсудили во время диалога о культурных проектах в сфере взаимодействия двух государств.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил надежду, что отношения между американскими и российскими музеями возобновятся.