НА ПМЭФ подняли тему возобновления гастролей российских артистов в США

Любимова: возобновление гастролей российских артистов в США обсудили на ПМЭФ

Планы о возобновлении гастролей в США российских артистов и оркестров обсудили на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом в интервью «Вестям» заявила министр культуры Ольга Любимова.

Она пояснила, что тему подняли в ходе диалога о культурных проектах в сфере взаимодействия двух стран.

«Впервые прозвучали общие планы о гастрольной деятельности, о возможности отправиться с большими гастролями в Соединенные Штаты, о возможности принять наших коллег, оркестры прославленные», — заявила Любимова.

Министр добавила, что генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечал, что отношения между музеями России и США прекратились на 20 лет, поэтому это сотрудничество тоже нужно возвращать.

Сам Пиотровский в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что правило «культура вне политики» рухнуло вместе с системой международного права.

Он напомнил, что страны Запада первыми стали отменять выступления и выставки российских деятелей культуры и разорвали всяческие контакты.