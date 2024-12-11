Песков опроверг передачу Путину послания от Трампа

Кремль пока не занимается подготовкой разговора президента Владимира Путина с избранным лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

Он объяснил, что американская сторона еще не заявляла о желании провести переговоры.

«Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа. По крайней мере мы ждем до инаугурации, а там видно будет», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал Путину никаких посланий от Трампа. По его словам, лидеры обсуждали ситуацию на Украине и в Сирии.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с Орбаном. Венгерский премьер предложил оказать помощь для дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер отметил, что переговоры пока нельзя провести из-за поведения украинских властей.