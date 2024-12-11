Путин поговорил по телефону с Орбаном

Путин и Орбан обсудили по телефону перспективы мира на Украине

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В числе других вопросов лидеры обсудили конфликт на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

Венгерский премьер предложил содействие в политическом урегулировании благодаря собственным контактам с западными лидерами, а российский президент заявил, что поведение киевского режима по-прежнему не позволяет вести переговоры.

Ранее Орбан побывал в США, навестив вступающего в должность в январе президента Дональда Трампа в поместье Мар-а-Лаго. С ними были бизнесмен Илон Маск и будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц. Премьер Венгрии уточнил, что Трамп пока не уполномочен говорить о перемирии на Украине, но, когда вступит в должность, ситуация должна измениться.