Песков опроверг информацию о получении Россией данных о мирном плане США и Ирана

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Иран якобы передал России данные о так называемом американском мирном плане по урегулированию конфликта. Его процитировало РИА «Новости» .

Данные о том, что США направили Ирану мирное предложение по ближневосточному урегулированию, в которое входили 15 пунктов, ранее со ссылкой на источники опубликовала NYT.

«Нет, такого рода информацию иранские наши друзья нам не передавали», — сказал представитель Кремля.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на отказ от разработки ядерного оружия. Он отметил, что США ведут консультации по этому вопросу, но не уточнил, с кем именно.

До этого Трамп говорил, что Белый дом достиг соглашения с Ираном по многим моментам. Он отмечал, что американская сторона продолжит переговоры, добиваясь сделки, которая приведет к завершению боевых действий и удовлетворит Израиль.