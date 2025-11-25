Песков обвинил Украину в срыве прямых переговоров в Стамбуле

Руководство Украины прервало прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле, а не Россия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«Переговоры в Стамбуле были поставлены на паузу не по нашей вине, не по нашему желанию. Прервали этот переговорный процесс представители киевского режима», — уточнил он.

Песков обратил внимание, что сейчас ситуация развивается в другом направлении — украинская и американская делегации плотно работают на основе проекта президента США Дональда Трампа. По его словам, Россия будет внимательно следить за тем, как дальше будут развиваться события.

Ранее Песков не стал отвечать на вопрос журналистов касательно слухов о встрече министра армии США Дэниела Дрисколла с российскими чиновниками. Он подчеркнул, что в Кремле анализируют публикации западной прессы.