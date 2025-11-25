Песков не стал комментировать новости о встрече Дрисколла с делегацией России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения в СМИ о встрече министра армии США Дэниела Дрисколла с российскими чиновниками. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Нам по-прежнему нечего сказать. Мы следим за сообщениями СМИ. Мы их анализируем», — сказал он.

По данным Politico, во вторник в Абу-Даби Дрисколл представит делегации из России американский план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает 19 пунктов.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отмечала ранее, что США осознают, что план по завершению конфликта на Украине требует одобрения России. Она также заявила, что президент Дональд Трамп с оптимизмом смотрит на возможность заключения сделки. По ее словам, осталось проработать еще пару пунктов.