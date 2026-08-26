Песков объяснил, зачем глава ЦРУ Рэтклифф посетил Москву

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф посетил накануне Москву для контактов между спецслужбами России и США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с газетой The Washington Post (WP) .

«Отвечая на вопрос о цели визита Рэтклиффа, пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил изданию Post, что речь шла о контактах между спецслужбами», — заявили журналисты.

Других деталей визита пресс-секретарь президента не раскрыл.

Накануне журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс заявила в соцсети Х, что в Россию прибыл Джон Рэтклифф. По ее словам, директор ЦРУ проведет в Москве несколько встреч.

Также днем появилась информация о том, что в аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный лайнер Boeing C-17 Globemaster III. Кто именно находился на борту, не раскрыли. От российских источников данных о прибытии Рэтклиффа не поступало.