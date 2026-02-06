Песков не назвал дату новых переговоров по урегулированию на Украине

Точной даты нового раунда переговоров по урегулированию на Украине пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Пока нет точной даты», — сказал представитель Кремля.

Конкретные сроки еще не определили. При этом Песков уточнил, что проведение следующего раунда в США не планируют — такой вариант не обсуждали.

Консультации по украинскому урегулированию прошли в Абу-Даби 4 и 5 февраля. В них участвовали делегации России, Украины и США. Это был уже второй раунд: первый состоялся там же 23–24 января.

По итогам переговоров стороны договорились об обмене пленными. С подконтрольной Украине территории вернулись 157 военнослужащих.