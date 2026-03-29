Песков назвал Совет мира неактуальным из-за конфликта на Ближнем Востоке

Песков: Совет мира США не выглядит актуальным на фоне войны в Иране

Из-за конфликта на Ближнем Востоке Россия еще не приняла решения о вступлении в созданный по инициативе президента США Дональда Трампа так называемый Совет мира. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы видим, что пока идет война [на Ближнем Востоке], фраза „Совет мира“, сейчас менее актуальна, чем была до начала этой войны», — сказал он.

Песков добавил, что необходимо дождаться завершения конфликта США с Ираном, увидеть результаты и принимать решение о вступлении в эту организацию.

Представители России не принимали участия в заседании Совета мира, который прошел 19 февраля в Вашингтоне. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также не посетил мероприятие, сославшись на плотный график.

Ранее стало известно об отказе Польши участвовать в Совете мира. Премьер-министр республики Дональд Туск отмечал, что не понимает цели нового международного органа и его статус.