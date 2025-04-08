Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позором для Латвии снос военных монументов в стране. Его слова процитировало РИА «Новости» .

«Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто спас тебя от фашизма, — это, наверное, позор для страны <…>. И горе тому народу, который воюет со своей историей», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Латвия в преддверии 80-летия Победы намерена снести треть находящихся в стране монументов над братскими могилами.

Также в октябре прошлого года в Риге демонтировали памятник русскому военачальнику генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю-де-Толли. Памятник был в парке Эспланада. Фотографии его сноса опубликовал мэр города Вилнис Кирсис.

Временный поверенный в делах России в республике Дмитрий Касаткин назвал снос монумента грубым невежеством по отношению к личности, повлиявшей на латвийскую историю.