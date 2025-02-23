Песков назвал объяснимой реакцию Трампа на высказывания Зеленского

Реакция президента США Дональда Трампа и его команды на некорректные высказывания украинского лидера Владимира Зеленского легко объясняются. Ни один глава государства не потерпит к себе такого отношения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» .

«Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государств. Делает это неоднократно», — подчеркнул он.

Песков также назвал Трампа уникальным президентом с точки зрения устойчивости авторитета.

«Президент Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах. То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов», — объяснил представитель Кремля.

Ранее американский лидер раскритиковал Зеленского и назвал его «диктатором без выборов». Позже с осуждением украинского лидера выступил американский миллиардер Илон Маск. Он объявил, что «Зеленского уволили» с его должности президента.

После этого глава республики в панике принялся обзванивать европейских лидеров. Он провел переговоры главами правительств Греции, Албании, Великобритании, Нидерландов, Швеции, Хорватии и Словении, а также с канцлером ФРГ и главой Чехии.