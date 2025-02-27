Территории, которые стали российскими регионами, — это неотъемлемая часть страны. Об этом напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью России. Это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт», — подчеркнул он.

Песков также предложил не забегать вперед по поводу встречи представителей России и США в Стамбуле и напомнил о принципиальных договоренностях, достигнутых на переговорах в Эр-Рияде.

«Действительно, на экспертном уровне сегодня встреча в Стамбуле, работают наши дипломаты в развитие того понимания, которое было достигнуто в ходе телефонного разговора двух президентов и договоренностей, которые были достигнуты в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

У России и США широкое поле для сотрудничества, но предметных разговоров пока не было.