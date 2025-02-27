Песков назвал новые регионы неотъемлемой частью России
Территории, которые стали российскими регионами, — это неотъемлемая часть страны. Об этом напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.
«Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью России. Это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт», — подчеркнул он.
Песков также предложил не забегать вперед по поводу встречи представителей России и США в Стамбуле и напомнил о принципиальных договоренностях, достигнутых на переговорах в Эр-Рияде.
«Действительно, на экспертном уровне сегодня встреча в Стамбуле, работают наши дипломаты в развитие того понимания, которое было достигнуто в ходе телефонного разговора двух президентов и договоренностей, которые были достигнуты в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня», — добавил пресс-секретарь российского лидера.
У России и США широкое поле для сотрудничества, но предметных разговоров пока не было.
В Эр-Рияде упоминалось широкое поле для потенциального сотрудничества для компаний России и Америки. Такое поле есть, есть заинтересованность компаний.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Российская сторона видит, что американский лидер Дональд Трамп готов слушать других в отличие от предыдущего президента США Джо Байдена.
«Это очень важно, это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей», — отметил официальный представитель Кремля.
Однако никто не ожидает легких и быстрых решений между двумя государствами. При сохранении политической воли и готовности слушать друг друга России и США удастся пройти рабочий процесс обсуждения, заключил Песков.
Ранее представитель Кремля заявил о попытках США действительно разобраться в том, что стало первопричиной украинского конфликта.