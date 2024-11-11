Песков назвал ложной информацию о разговоре Путина и Трампа

Разговора между президентом России Владимиром Путиным и избранным американским лидером Дональдом Трампом, о котором недавно писала газета Washington Post, не было. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это наиболее наглядный пример качества той информации, которую сейчас публикуют иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Это просто ложная информация», — процитировало его РИА «Новости».

Также официальный представитель Кремля прокомментировал реакцию Европы на победу Трампа. По его словам, присутствует определенная нервозность и опасения в связи с избранием республиканца.

Ранее американское издание сообщило, будто Трамп позвонил Путину 7 ноября. Одной из тем разговора якобы стала стала «цель мира на европейском континенте». Кроме того, таблоиды уверяли, что после избрания Трамп в первую очередь вернет в Овальный кабинет бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.