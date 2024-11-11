Таблоиды узнали о первом решении Трампа на посту президента США

Избранный президент США Дональд Трамп в первую очередь вернет в Овальный кабинет бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Источник издания рассказал, что Трамп в знак уважения разместит в Белом доме скульптурный портрет Черчилля, которого он считает величайшим лидером в истории.

Еще во время своего первого президентского срока республиканец установил тесные связи с семьей Черчиллей. По данным газеты, любимым фильмом американского лидера является байопик «Темные времена», где британского премьер-министра играл Гарри Олдман.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Трамп может начать преследовать политических оппонентов. Биограф семьи американского лидера Гвенда Блэр подтвердила, что республиканец начнет мстить в ответ на импичменты, обвинения, расследования и судебные иски. По данным газеты, Трамп стал «более злым» и «ожесточенным».