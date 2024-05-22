Песков назвал хамством слова Блинкена о гибели Раиси

Песков обратил внимание, что пока не видел заявления в оригинале, и тут же отметил, что в принципе сложно представить, что человек на такой должности позволил себе подобные слова, сообщило РИА «Новости».

«Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как Соединенные Штаты Америки, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление», — сказал представитель Кремля, подчеркнув, что, по сути, это было хамское заявление в отношении целого народа.

Эбрахим Раиси разбился на вертолете 19 мая. Сегодня в Иране проходит траурная церемония прощания с президентом страны. Россию на мероприятии представляет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Блинкен ранее заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе Раиси.

«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и… не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — сказал глава Госдепа.