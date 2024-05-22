Володин прилетел в Иран на церемонию прощания с президентом Раиси

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 22 мая прилетел в Тегеран на церемонию прощания с президентом страны Эбрахимом Раиси. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

По поручению президента Владимира Путина Володин будет представлять страну на траурной церемонии прощания с Раиси, погибшим 19 мая.

В Иране объявили общенациональный траур. Вертолет, на борту которого находился политик вместе с несколькими высокопоставленными чиновниками, потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Свой пост Раиси занимал с августа 2021 года.

Ранее лидер турецкой левой партии «Родина» Догу Перинчек не исключил, что падение воздушного судна могло быть диверсией. Вместе с тем он подчеркнул, что доверяет заявлениям иранского государства, назвавшего произошедшее несчастным случаем.

«Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство», — пояснил Перинчек.