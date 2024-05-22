«Стало лучше». В США обрадовались гибели президента Раиси

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иранскому народу стало лучше от гибели президента Эбрахима Раиси. Такое мнение он озвучил на брифинге для прессы.

«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и… не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — заявил Блинкен.

Чиновник также признался, что США не будут оплакивать погибшего иранского лидера. Его выступление транслировали на YouTube-канале CBS News.

Ранее Госдепартамент США обвинил иранские власти в гибели президента Раиси. По словам официального представителя ведомства Мэттью Миллера, их ответственность в решении использовать для перевозки первых лиц страны 45-летний американский вертолет в плохих метеоусловиях.

Кроме того, Миллер обвинил власти Ирана в том, что правительственный авиапарк используется в террористических целях.