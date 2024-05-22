«Стало лучше». В США обрадовались гибели президента Раиси
Блинкен: народу Ирана стало лучше от гибели президента Раиси
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иранскому народу стало лучше от гибели президента Эбрахима Раиси. Такое мнение он озвучил на брифинге для прессы.
«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и… не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — заявил Блинкен.
Чиновник также признался, что США не будут оплакивать погибшего иранского лидера. Его выступление транслировали на YouTube-канале CBS News.
Ранее Госдепартамент США обвинил иранские власти в гибели президента Раиси. По словам официального представителя ведомства Мэттью Миллера, их ответственность в решении использовать для перевозки первых лиц страны 45-летний американский вертолет в плохих метеоусловиях.
Кроме того, Миллер обвинил власти Ирана в том, что правительственный авиапарк используется в террористических целях.