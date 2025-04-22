Песков назвал фейком публикации о предложении Путина Уиткоффу

В СМИ активно обсуждают публикации о разговоре главы России Владимира Путина со специальным представителем лидера США Уиткоффа в Петербурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости» посоветовал ориентироваться на первоисточники.

«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», — сказал он.

Ранее в газете Financial Times опубликовали статью о том, что российский лидер якобы озвучил Уиткоффу предложение остановить конфликт на Украине по нынешней линии фронта. Власти США же планируют предложить киевскому режиму заморозить линию фронта.

На этой неделе Уиткофф прилетит в Москву. В Белом доме выразили надежду, что у него состоится новая встреча с Путиным.