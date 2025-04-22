Соединенные Штаты предложат Украине и Европе в Лондоне признать Крым частью России и заморозить линию фронта. При этом на Киев оказывают поразительное давление, сообщила газета The Washington Post.

«Предложения США, представленные Украине в Париже на прошлой неделе, включают в себя официальное признание Вашингтоном аннексированного Крыма российской территорией и в конечном итоге снятие санкций против России в соответствии с будущим соглашением», — отметили источники газеты.

Однако союзникам Украины в обмен на любые подобные территориальные уступки нужны гарантии безопасности и программы восстановления для республики.

Советник президента Владимира Зеленского сообщил журналистам, что украинская сторона согласилась с некоторыми американскими предложениями. По словам западных чиновников, объем давления на украинские власти был поразительным.

По данным издания, европейские и украинские официальные лица признают, что ВСУ вряд ли вернут контролируемые Россией территории в ближайшее время.

Американские СМИ в последние дни активно сливают планы администрации Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Их суть в том, что США хотят предложить сторонам официально признать контроль российской стороны над Крымом.