Песков назвал дискриминацией отказ аккредитовать журналистов «Известий» на саммит НАТО

Песков: отказ в аккредитации на саммит НАТО — дискриминация журналистов из РФ

Отказ НАТО аккредитовывать российских журналистов на июльский саммит альянса в Вашингтоне свидетельствует о дискриминационной политике организации по отношению к СМИ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что случившееся, безусловно, является ущемлением прав, сообщило РИА «Новости» .

«Безусловно, это ущемление прав представителей СМИ. Безусловно, это свидетельствует о том, что НАТО и соответствующие службы Североатлантического альянса прибегают к дискриминационной политике», — сказал Песков.

Такая дискриминация по страновой принадлежности, по его словам, является абсолютно недопустимой и противоречащей всем нормам информационной открытости и транспарентности.

«Хотя ни того ни другого от этого альянса мы не ждем. Мы, конечно же, решительно осуждаем такие дискриминационные упражнения со стороны НАТО», — заключил пресс-секретарь президента России.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9–11 июля. Аккредитоваться на мероприятие попробовали журналисты «Известий». В уведомлении об отказе отказались пояснять причины данного решения, но подчеркнули, что оно является окончательным, отметило издание.