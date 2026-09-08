Входящие в БРИКС страны имеют общее видение выстраивания международных отношений в современном мире, и сегодня это редкий пример подобного сотрудничества. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия как одна из постоянных стран — участниц БРИКС делает все для дальнейшего развития и углубления по основным направлениям взаимодействия.

«Это политика и безопасность, экономика и финансы, а также культурные и гуманитарные контакты», — пояснил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия полностью поддерживает идею дальнейшего расширения БРИКС и приглашения новых стран к различным форматам взаимодействия.

«Это клуб стран, объединенных одним и тем же видением того, как должны делаться вещи во всех областях сотрудничества», — добавил Песков.

Он отметил, что, в отличие от других подобных объединений, БРИКС не действует против других государств, а является площадкой, где страны-участницы вступают в отношения, исходя из собственных национальных интересов.

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о массовом выходе стран из БРИКС под угрозой введения торговых пошлин со стороны Вашингтона. Американский лидер неоднократно заявлял, что объединение государств представляет собой угрозу доллару.

В этом году давление на страны-участницы со стороны Вашингтона продолжилось. Посол США в ЮАР Лео Брент Бозелл объявил, что выход государства из БРИКС и возвращение нейтрального статуса входят в список основных пожеланий Белого дома для усиления сотрудничества.