«Все вышли из БРИКС». Трамп заявил, что устранил угрозу доллару США

Ряд государств начали покидать объединение БРИКС под угрозой масштабных торговых пошлин со стороны США. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с главой Аргентины Хавьером Милеем в Вашингтоне, трансляцию встречи вел телеканал Fox News .

Американский лидер заявил, что предупредил страны, рассматривавшие возможность присоединения к блокировке, о готовности ввести против них полные торговые пошлины.

«Они все выходят из БРИКС. Это была атака на доллар, и я сказал: „Если вы хотите поиграть в эту игру, я просто введу пошлины на вашу продукцию, которая ввозится в США“. О БРИКС больше даже не говорят», — заявил Трамп.

На той же встрече Трамп заявил, что у него сохраняются хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. При этом Трамп отметил, что, по его мнению, украинский кризис продолжается из-за действий Москвы, что грозит «обвалом экономики» России.