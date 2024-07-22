Песков напомнил о недружественной риторике в высказываниях Харрис

Песков: заявления Харрис изобилуют недружественной к России риторикой

Rod Lamkey - Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Rod Lamkey - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кремль не может оценить кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США, так как в России до сих пор не заметили серьезного вклада в двусторонние отношения с ее стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, чьи слова привел РБК.

«Были некоторые заявления, которые изобиловали недружественной риторикой, других действий со знаком плюс или минус не фиксировали до сих пор» — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Журналисты попросили Пескова оценить решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Эта тема не может быть приоритетной на повестке дня в России, ответил пресс-секретарь главы государства.

Происходящее в США в последние годы научило Россию ничему не удивляться. Это касается и недавнего решения американского лидера об участии в выборах.

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