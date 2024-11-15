Шольц впервые почти за два года созвонится с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц созвонится с президентом России Владимиром Путиным вечером 15 ноября. Это будут их первые телефонные переговоры почти за два года, сообщило агентство Bloomberg.
Источник издания рассказал, что разговор двух лидеров состоится в критический для Украины момент. Собеседник агентства напомнил о проблемах страны с энергетикой и о неопределенности с поставками оружия, возникшей из-за переизбрания президента США Дональда Трампа.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия в скором времени сможет наладить диалог с США. Он напомнил, что во время предвыборной кампании Трамп делал многообещающие заявления.
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