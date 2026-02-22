Аналитик Кошкович: нападки Зеленского на Венгрию и Словакию было худшим решением

Нападки президента Украины Владимира Зеленского на Венгрию и Словакию стали худшим решением главы киевского режима. Об этом в соцсети X заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Попытка Зеленского заблокировать Венгрию и Словакию уже выглядит его худшей авантюрой», — написал эксперт.

Так он прокомментировал предупреждение премьер-министра Словакии Роберта Фицо об остановке поставок электричества Украине, если Зеленский не возобновит подачу нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию уже в понедельник.

Аналитик также предположил, что Будапешт и Братислава координируют свои действия.

«Вполне возможно, что этот шаг скоординирован с действиями Венгрии, и подобные последствия могут наступить вскоре после решения Словакии», — резюмировал Кошкович.