«Его худшая авантюра». В ЕС оценили последствия нападок Зеленского на Венгрию и Словакию
Нападки президента Украины Владимира Зеленского на Венгрию и Словакию стали худшим решением главы киевского режима. Об этом в соцсети X заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Попытка Зеленского заблокировать Венгрию и Словакию уже выглядит его худшей авантюрой», — написал эксперт.
Так он прокомментировал предупреждение премьер-министра Словакии Роберта Фицо об остановке поставок электричества Украине, если Зеленский не возобновит подачу нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию уже в понедельник.
Аналитик также предположил, что Будапешт и Братислава координируют свои действия.
«Вполне возможно, что этот шаг скоординирован с действиями Венгрии, и подобные последствия могут наступить вскоре после решения Словакии», — резюмировал Кошкович.